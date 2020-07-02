أثارت “إيمان رمضان” شقيقة النجم المصري “محمد رمضان” الجدل حول حقيقة حملها بعد مرور شهر واحد على زواجها من المهندس “حسام محمد”، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها برفقة زوجها وهي تحمل طفلة صغيرة، وتحدثت عن رغبتها في انجاب طفلة.

وعلقت إيمان على الصورة قائلة :”يااااااارب بنوتة بقااااا والنبي تملا حياتنا اللهم آمين …وتكون شبهي”، فعلّق زوجها بأنه يكفي أنها ستكون والدتها؛ وتباينت ردود أفعال الجمهور، حيث رجح البعض بأنها قالت ذلك بعدما علمت بحملها، والبعض الآخر قال إنها تمهد للنبأ السعيد بهذه الدعوة التي كتبتها.

يُذكر أن ” إيمان رمضان” تعرضت للعديد من الانتقادات والتنمر على شكلها في حفل زفافها بعد تداول صور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، هو الأمر الذي دفعها إلى الخروج للرد على حملات السخرية التي قامت ضدها في تغريدة لها عبر حسابها بموقع ” تويتر ”، حيث كتبت قائلة : ” ‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة .. بس ممكن تخلي رأيك لنفسك .. وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم ” .