تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحسابات المتتبعة للمشاهير مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية هنا الزاهد، أثناء تواجدها في أحد الأماكن الترفيهية وقد تصادفت بوجود الفنان المصري أحمد حاتم هناك. كما ظهرت في المقطع ذاته شقيقتها “نور”، حيث بدأت هنا تتحدث إلى المتابعين،على أنها قابلتهم صدفة، ثم دعت شقيقتها للاقتراب منها واحتضنتها بذراعها، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وأبدت شعورها بالانزعاج ودعتها إلى إزاحة يدها عن كتفها.

ولم تترك هنا شقيقتها نور على راحتها رغم إحراجها لها حين فعلت ذلك، فعادت هنا لتقترب من شقيقتها مجدداً وتمازحها، غير أن شقيقتها أصرت على عدم احتضانها، ووصفتها بالمتخلفة قائلة: “أوعي يا هنا إنتي متخلفة”، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين الجمهور.

وأبدى الكثير من المتابعين استغرابهم من تصرف نور مع شقيقتها هنا وتساءلوا عن سبب ذلك، حيث رأى بعضهم أنها ربما تشعر بالغيرة منها، فيما اعتبر آخرون أن تصرف الشقيقة “نور” طبيعي ولا يدعو إلى الاستغراب، وسط نسبة مشاهدات عالية وتداول للمقطع على نطاق واسع.