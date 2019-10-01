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شقيقة هيا مرعشلي الصغرى تأسر القلوب بجمالها.. هل تشبهها؟ ماذا عن شقيقها!

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خطفت شقيقة الفنانة هيا مرعشلي الصغرى الانظار بجمالها وملامحها الناعمة والشبه الكبير بينها وبين شقيقتها لناحية العيوة والشفاه.

وشاركت الفنانة السورية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة عائلية مع اشقائها الثلاثة سيلينا وسيلا وجود، ولفتت شقيقتها الوسطى في الصورة الانظار بجمالها وكانت حديث متابعيها، الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بالشبه الكبير بينهما وبأنهما في غاية الرقة والجمال.
وبالاضافة الى الشقيقتين، كان شقيقها الاصغر جود حديث متابعيها الذي خطف الأنظار بوسامته وجاذبيته، واصفين اياه بنجم المستقبل. وتحرص الفنانة الشابة على مشاركة متابعيها بأجدد صورها وغالبا ما تكون بكامل حريتها لناحية اختيارات ملابسها او الحركات الخاصة بالتصوير، الامر الذي يعرضها في بعض الأحيان للانتقاد والتعليقات القاسية إلا انها نادراً ما تهتم او تلتفت لذلك.

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