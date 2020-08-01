خطفت وفية الكيلاني، الشقيقة الكبرى للاعلامية المصرية وفاء الكيلاني، الانظار بعد تداول صورة نادرة لها وذلك بسبب الشبه الكبير بينهما.

يذكر ان وفاء الكيلاني لديها شقيقتان هما وسيمة ووفية وهما غائبتان تماما عن الاعلام وعن مواقع التواصل الاجتماعي.

على جانب اخر، نالت الاعلامية وفاء الكيلاني اعجاب متابعيها بعد قيامها بدعم “ورد” ابن زوجها الفنان حسن البالغ من العمر 14 عاما، في أن يكون فيزيائيا فلكيا وأن يلتحق بجامعة مرموقة.

وقد قامت الفنانة ديما بياعة، والدة ورد والزوجة السابقة لتيم حسن، بتوجيه الشكر الى وفاء الكيلاني على هذه الخطوة قائلة: “حياتي شكرا على دعمك وكلامك وإنشاء الله منفرح بنجاحات جودي وريان.. الله يسعدكم ويحميكم” لترد عليها وفاء “حبيبتي ديما ربنا يحمي ورد الغالي ويباركلكم فيه وفي فهوده العسل وتفرحوا بيهم في أعلى المراتب”.