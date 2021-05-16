نشر الفنان ” أحمد كرارة ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك “دافع من خلاله عن شقيقه الفنان ” أمير كرارة ” بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من جانب الفنانة ” مها أحمد ” والتي اتهمته فيه بالاستعلاء عليها وعدم الوقوف بجانبها .

وتضمن المنشور صورة لأحمد كرارة تجمعه بشقيقه وهو يحتضنه وكتب في تعليقه عليها : ” حبيت أكون من آخر الناس اللي هتتكلم على أمير كرارة علشان محدش يقول ما أنت أخوه ولازم تقول كده ” .

وتابع : ” اعتقد بعد حب الناس الكثيرة قوي اللي اتكلمو عنه بالخير النهاردة بيبين قد إيه إن في نفوس وقلوب سودا بتتمنى الأذى للناس الناجحة .. أنا بحمد ربنا إن أمير كرارة أخويا لأنه جدع وحنين وقلبه أبيض وتعب وشاف المر اللي محدش يعرف عنه حاجة ” .

وأضاف شقيق أمير كرارة : ” بيعمل خير كتير محدش يعرف عنه حاجة علشان كده ربنا بيكرمه في شغله وكرمه النهاردة بكل الناس النضيفة اللي اتكلمو عنه بكل خير وواثق أن ولا واحد منهم كتب كلام مجاملة ليه ” .

واختتم أحمد كرارة حديثه بالقول : ” أمير كرارة أخويا باشا مصر ونجم بأخلاقه وحب الناس .. ربنا يحفظك يا أمير ويبعد عنك النفوس السودة والحاقدين أنت وأخواتي كلهم الطيبين ” .