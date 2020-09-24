احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي؛ بخطوبة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين للمرة الثانية على منة جاب الله، وذلك في حفل صغير داخل منزلها بمدينة الشيخ زايد؛ ضم عدداً من الأهل والأصدقاء.

ونشرت بوسي عبر “إنستغرام” مجموعة من الصور للحفل الذي شمل بعض النجمات منهن الفنانة ليلى علوي وهالة صدقي.

وأعادت إلهام شاهين نشر صور الاحتفال موجهة الشكر لصاحبة الحفل بوسي شلبي، وعلّقت قائلة: “شكرا لأختي وصديقة عمري بوسي على دعوتها واحتفالها بخطوبة أمير ومنة.. وربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هالة وليلى وإيناس .. ربنا يجمعنا دائما في الفرحة وما يحرمناش من بعض أبدا . بحبكم”.

وردّت بوسي على منشور إلهام شاهين، قائلة: “ربنا يديم الحب والصداقه الكنز الكبير الأصدقاء.. نورتوني يا غالين”.

واحتفل الفنان أمير شاهين بخطبته على المونتيرة منة جاب الله أول سبتمبر الجاري في مدينة الساحل الشمالي شمال القاهرة.

وظلّ أمير شاهين رافضا لفترة طويلة الزواج بسبب تأثره بوفاة حبيبته ميرنا المهندس، التي فارقت الحياة بسبب مرض السرطان، وكانت دائما ما يصرح بأنه يرفض الزواج بسبب حبه لميرنا، وأنه ينتظر زواجهما في الجنة.









وكانت الفنانتان هالة صدقي وإلهام شاهين قد أشعلتا الأجواء خلال حفل خطوبة شقيق الثانية أمير شاهين والذي أقيم بداية سبتمبر، على منة جاب الله في إحدى القرى بالساحل الشمالي بمصر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانتين وهما ترقصان على أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، لتشاركهما الرقصة الفنانة هنا شيحة وسلوى خطاب والفنانة بوسي وسط أجواء احتفالية سعيدة ومبهجة.

وانتشر مقطع فيديو آخر لهالة صدقي لفت الأنظار إليها بزغرودة قدمتها للعريس وصفها الجمهور بأطول زغرودة، لتعقبها بتهنئة قائلة: “لقيت الطبطبة… مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسه أطيب قلب”، وهو ما دفع أمير شاهين للرد عليها قائلا :”يا رافعة راسي”.