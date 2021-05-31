تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للإعلامية اللبنانية كارلا حداد كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بـ السوشيال ميديا، حيث ظهرت برفقة شقيقها، الذي لفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

ولاحظ جمهور الإعلامية وعدد كبير من المتابعين الشبه الواضح بينها وبين شقيقها، حيث لديهما نفس لون العيون الزرقاء والشعر الفاتح وملامح الوجه الأوروبية، وأشاروا إلي ذلك في تعليقاتهم علي تلك الصور، منوّهين بجمال شقيقها وجاذبيّته.

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في سياقٍ آخر، نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد صورة عبر “إنستجرام” وذلك خلال تقديمها حفل “ميس ايليت وورلد” الذي أقيم مؤخرًا في القاهرة، وخطفت إطلالة كارلا الأنظار، حيث ارتدت فستانا كالأميرات باللون الزهري من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية سارة مراد.

وقد نشرت كارلا أيضا صورة لها في اليوم الأخير من إقامتها في القاهرة قبل عودتها إلى بيروت وعلّقت عليها بالقول “إلى اللقاء”، وكان لافتا ان احد المتابعين سأل كارلا عن طولها ووزنها فردت عليه بان طولها 180 سنتم ووزنها 63 كلغ.

يُذكر ان «كارلا» حداد نفت مؤخرا شائعة طلاقها وذلك بعد انتشارها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت حداد على إنستجرام: “خبر طلاقي غير صحيح وكل موقع يتداول الخبر سوف يكون تحت الملاحقة القانونية”.

ودخلت كارلا القفص الذهبي للمرة الثانية في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي بعد طلاقها من زوجها الأول ووالد إبنتها، الممثل والإعلامي اللبناني طوني أبو جودة.

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