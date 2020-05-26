تسائل عدد كبير من الجمهور حول الشبه الواضح وتشابه الأسماء بين الفنان المصري “أحمد كرارة” وبين النجم ​”أمير كرارة”​، ليكشف ​أحمد أن أمير هو شقيقه بالفعل، وقد أجتمعا معاً لأول مرة في مسلسل “كلبش2”.

حيث نشر أحمد عبر صفحته الرسمية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له مع أخوه أمير، وعلّق عليها قائلاً: “الناس اللي بتبعتلى وبتسألني أنت وأمير أخوات ولا تشابه أسماء، بقولهم أيوة أمير كرارة أخويا الأصغر اللي بفتخر بيه قدام الدنيا كلها اللي مكسر الدنيا السنة دي وإن شاء الله السنة الجاية يكسر الدنيا كمان وكمان”.

ليأتيه الرد من أخيه أمير مازحاً،حيث قال: “أخيرا اعترفت إني أخوك يا أحمد”، ليعود أحمد ويرد عليه: “يلا بقى قولت أشهرك شوية وتاخد من شهرتي”.

يُذكر أن الفنان أمير كرارة قد شارك في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “الاختيار” وشاركه في بطولته الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، الذين حلّوا كضيوف شرف، أبرزهم الفنان محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وآخرين، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي. وهو مسلسل حربي يتناول حياة العقيد أركان حرب “أحمد المنسي”، الذي أستشهد في كمين البرث عام 2017، وسلط الضوء على تضحياته وبطولاته لتطهير سيناء من الإرهاب.