تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية “رانيا يوسف” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها “محمد يوسف” الذي لفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وأرفقت رانيا تلك الصورة مع شقيقها بالتعليق قائلة: “أنا واخويا حبيبي القبطان البحري محمد يوسف”، وكانت دائما تتحدث الفنانة رانيا يوسف عن شقيقها وخاصة فى ازمتها بشان الفستان المعروف إعلاميا بإسم البطانة حيث وقف بجوارها وكانت تستشهد به فى ازمتها وانه كان بصحبتها عند شرائها الفستان.

في سياقٍ آخر، علقت الفنانة رانيا يوسف، عن أنباء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من مهرجان الجونة، عبر خاصية القصص المصورة انستجرام، و كتبت: “إشاعات إشاعات و كلام فارغ ربنا يحفظنا و يحفظ الجميع”.

و يذكر أن عددًا من المواقع الصحفية و رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا أنباء عن إصابة رانيا يوسف بكورونا، خاصة وأنها شاركت في مهرجان الجونة السينمائي، و الذي أعلن عدد كبير من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من بينهم: الفنانة بسمة، زينب غريب، نشوى مصطفى، سارة عبدالرحمن، ويجز، والإستايلست ريم العدل، والإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، وتامر هشام، وهيثم نبيل، إيمان فيصل، محمد الخطيب، وعمر الشناوي وزوجته، وآخرون.

وعلي الصعيد الفنى، تقوم الفنانة رانيا يوسف حالياً بالمشاركة في “مسلسل الآنسة فرح 2 ” ويشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي و وائل فرج.