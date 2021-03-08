ظهر لأول مرة الشقيق الأكبر للنجمة ريهام عبد الغفور فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الـ 4، واستطاع بظهوره الأول أن يخطف الأنظار منها، وذلك فور ظهورهما سوياً على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين.

كما حرصت ريهام عبد الغفور على نشر صورة تجمعها مع شقيقها الأكبر في مهرجان الجونة عبر حسابها الرسمى علي موقع “إنستجرام” وعلّقت عليها بكلمات من القلب إلي شقيقها قائلة: “دائماً في ضهري يا حبيبي بكل معنى الكلمة…حبي الأول…اخويا الكبير”.

وتفاعل الروّاد وعدد كبير من متابعي الفنانة ريهام عبدالغفور بقوة مع صورها مع شقيقها التي نشرتها لأول مرة، مؤكدين لها أن ملامحه تعد “نُسخة” عن والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.

ريهام عبد الغفور مع شقيقها الأكبر في مهرجان الجونة

وأطلت الفنانة ريهام عبدالغفور بفستان منفوش بطبقات متعددة مع تطريز من أعلى، أما شقيقها فظهر ببذلة كلاسيكية وبدا عليه السعادة وهو بصحبة شقيقته، لتلتقط لهما الكاميرات صور مبهجة.

ريهام عبد الغفور من حفل افتتاح مهرجان الجونة

في سياقٍ آخر، قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور اعتذارها إلى سكّان منطقة الزمالك، عقب موجة غضب واجهتها، نتيجة إطلاقها تصريحات حول تعرض أصدقائها الذين يقطنون في الزمالك إلى الإدمان، أثناء تعليقها على حكايات رواية «ربع جرام» للكاتب عصام يوسف، لكن عفويتها أوقعتها محل الانتقادات لذلك خرجت تعتذر عن كلماتها.

وقالت الفنانة عبر «فيسبوك»: «اتكلمت بحسن نية في برنامج عن أني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور وقلت أن قصة (ربع جرام) كانت أحداثها في الزمالك وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة».

وتابعت: «لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي لا زالت تسكن هناك، بعتذر لو كلامي أتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة، بكتب الكلام ده لأني لقيت (posts) بتتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي».

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة ريهام عبدالغفور في “مسلسل قصر النيل”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل وصناعه التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن جانبها تواصل الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات، وستتشارك الفنانتان دينا الشربيني وريهام عبدالغفور في بطولة هذا المسلسل.