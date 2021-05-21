كشف حسام غانم، شقيق الفنان سمير غانم ، إصابة الفنان الراحل بمرض خطير في عينه قبل وفاته مباشرة، والذي كان أحد الأسباب التي أدت لوفاته، ورحل الفنان عن عالمنا عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وقال حسام غانم لـ”القاهرة 24″: “آخر مرة زرناه فيها كان سامعنا ودخلنا عليه أنا ودنيا وإيمي، وفتح عينه وعينه فضلت تتحرك معانا وصلينا كلنا، ولكن عينه اليمين جاله فيها فطر، ودي من أوحش الحاجات اللي جاتله وبيسموها الفطر الأسود”.

وعن تفاصيل اللحظات الآخيرة في حياته قال: “سمير كان عدى خلاص كورونا، ولكن تعددت الأسباب والموت واحد، وحصله فشل في الرئة والكلى، وأنا كمان جاتلي كورونا وعديت منها، رغم إن نفس الأمراض اللي عنده عندي، ونفس الأدوية اللي بياخدها أنا كمان كنت باخدها، ولكن هو لما اللي حصله إن اليوريا بتعلى في الدم، بيحصل شوية توهان مش غيبوبة”.

و”الفطر الأسود” أصيب به عدة آلاف من مرضى “كوفيد-19” في الهند مؤخرا، وانتشر بدرجة كبيرة هناك، وبدأت المستشفيات ترصد إصابة حالات كورونا باسوداد في البشرة وألم في الصدر وسعال مصحوب بالدم، وهي أعراض المرض.

كشف حسام ، أمنيات الراحل الأخيرة قبل وفاته، وقال : “كان بيتمنى أنه يقوم وينام على سريره في البيت، وبعدها يروح يحج”.