شارك الفنان اللبناني ​جورج نعمة​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني أغنية لشقيقته الفنانة عبير نعمة بعنوان “​يا اختي​”، وذلك تعبيراً منه عن دعمه لها ومحبته في ظل محاربتها حاليا لفيروس ​كورونا​ الذي أعلنت عن إصابتها به مؤخرا. وعلق بالقول :”يا إختي، كان عمري 14 سنة اول مرة غنيت هالغنية مع إختي عبير على المسرح”.

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية ​عبير نعمة​ إصابتها بفيروس كورونا، وحذرت متابعيها من خطورته والألم الذي يشعر به المريض الذي يحمل هذا الفيروس، كما وطلبت منهم الإنتباه بشكل كبير والبقاء في بيوتهم بأمان، وكتبت قائلةً: “للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..”.





