تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنانة اللبنانية “نادين نجيم” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها “شادي نجيم” الذي لفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

ملكة جمال لبنان السابقة ظهرت في واحدة منها تحتضنه، وأخرى تقبله، وهي اللقطات التي تبادلها فانز نادين بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي رأى أغلبهم أن شادي لا يشبه شقيقته، لم يسلم الشاب من وصلات غزل فانز الفنانة من الفتيات اللاتي اعربن عن اعجابهن بوسامته.

وعلي الصعيد الفنى، احتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم قبل أيام بعودتها إلى الحياة الفنية مجدداً، بعد أن مرّت بأزمة صحية قوية إثر إصابتها بانفجار مرفأ بيروت قبل شهور، الأمر الذي جعلها تقرر الهجرة ولكن من أجل جمهورها عدلت عن قرارها لتعود مجدداً إلى الجمهور بـ”صالون زهرة” الذي ستبدأ بالفعل تصويره خلال أيام.

“مسلسل صالون زهرة”، ينتمي للدراما اللايت كوميدي التي تقدمها نادين للمرة الأولى بعد سلسلة من النجاحات الدرامية بأعمالها الرمضانية الدرامية خلال السنوات الماضية، ويعد الممثّل السوري سامر إسماعيل هو البطل المرشح للوقوف أمام نجيم في تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية. وسيجسد شخصية مفاجئة للجمهور في أول تعاون يجمعه بنجيم خلال 15 حلقة درامية،

كما ينضم سامر إسماعيل إلى قائمة أبطال نجيم في تجربتها الدرامية الجديدة، التي تحمل توقيع المخرج جو بوعيد. وتظهر “نجيم”، في شخصية امرأة قوية لديها صالون نسائي يجمعها ببقية أبطال المسلسل؛ وهي امرأة متحررة كثيراً، ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات التي تواجهها بكل قوة وتتجاوزها لتسير حياتها بما تحب.