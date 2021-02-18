نشر ” ميشال عبود ” شقيق الراقصة اللبنانية ” ناريمان عبود ” مقطع فيديو عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب من خلاله عن حزنه الشديد وألمه على رحيل شقيقته التي وافتها المنية يوم السبت الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور لناريمان عبود تم تركيبها على أغنية ” كده يا قلبي ” للفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” ولكن بصوت ميشال عبود والذي أشار في تعليقه على الفيديو إنه قام بغناء هذه الأغنية منذ عامين ولكنه لم يكن يعلم أنها ستكون لشقيقته بعد ذلك .

فكتب قائلا : ” يا أختي أنا غنيت هيدي الأغنية من سنتين وبكل إحساسي وما كنت عارف إنو رح تكون إلك بس يا خسارة صارت إلك يا ناريمان بكل معانيها .. ما عم فيي إتحمل غيابك ضيعانك يا أختي ضيعانك ” .

https://www.facebook.com/michel.abboud.39/videos/10224876119752991/?t=160