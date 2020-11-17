تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة شهدت ظهور النجمة “نيللي كريم” مع شقيقها الذي استطاع أن يخطف الأنظار لدي ظهوره الأول، كما لفت الانظار بوسامته وأشار النشطاء إلي الشبه بين الأخ والأخت إلى حد كبير.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد نشرت تلك الصورة المتداولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق قائلة:” أخيراً مع أخي في مدينة نيويورك”، وانهالت التعليقات علي تلك الصورة كما أشاد الجمهور بجمالها وبوسامة شقيقها.

في سياقٍ آخر، حصلت النجمة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في “مسلسل ب 100 وش”،من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء أول أمس بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وأنطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك نيللي كريم في بطولة “فيلم العميل صفر”، مع أكرم حسنى، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته الفنانون لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

كما تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل “دهب” بعد انتهائها من تصوير “فيلم العميل صفر”، للنجم أكرم حسنى، ويعد إسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية