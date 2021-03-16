سخر الفنان المصري وائل عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي وشقيقته ياسمين عبد العزيز بعد طرح بوستر مسلسل “اللي ملوش كبير” منذ أسبوع تقريبًا.

وأبدى وائل اعتراضه على تصدر الفنان أحمد العوضي بوستر المسلسل، قبل أن يتم طرح بوستر آخر تصدرت فيه ياسمين بمفردها، فعلق شقيقها وائل عبدالعزيز على هذا الأمر ووجه رسالة إلى العوضي قائلا: “مقولتلك يا حبيبي من الاول مالهاش كبير والغلطه عندنا بفوره مسمعتش كلامي”.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن الشخصية التي ستؤديها فى مسلسل “اللي ملوش كبير” خلال السباق الرمضاني المقبل، وهي شخصية غزل، تقدمها للمرة الأولى وجديدة عليها تماما.

وعاد الفنان وائل عبد العزيز ليهنئ شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز على مسلسلها الجديد، ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه على فايسبوك، وظهرت فيه ياسمين عبد العزيز منفردة، وعلق عليه قائلا: “مبروك يا غزل هو ده الصح والطبيعي أنتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك.. مبروك يلي ملكيش كبير”.

غير أن العوضي عاد ورد من خلال صفحته على فيسبوك، مشاركا منشور ياسمين عبدالعزيز التي تشير خلاله إلى البوستر الخاص به، وعلق عليه كاتبا: “هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش، البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا، احنا كبيرنا ربنا اللي مالوش كبير غزل والخديوي نجاح قتال وحراق”.

ومسلسل “اللي ملوش كبير” يدور في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والأكشن ويعد هذا التعاون الأول لياسمين مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواجهما.

وكان قد تم طرح البوستر الأصلي منذ أسبوع تقريبا وظهرت فيه الفنانة ياسمين عبدالعزيز وبجانبها الفنان أحمد العوضي. والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وعايدة رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومجدي كامل وبدرية طلبة ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.