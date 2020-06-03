نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تقديمه لشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية .

وذلك لمقاضاة 5 من الفنانين وهم : ريم البارودي وإدوارد ومحمد محمود عبد العزيز وعمرو عبد العزيز وريهام سعيد .. وذلك بسبب ما تعرض له من إساءة من جانبهم على خلفية الخلاف بيه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز .

وكتب وائل عبد العزيز في منشوره قائلا : ” بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد المحترم الأستاذ أشرف زكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوى للنقابة ضد كلا من إدوارد – ريهام سعيد – عمرو عبدالعزيز – محمد محمود عبدالعزيز – ريم البارودي ” .

وتابع : ” مع الاحتفاظ بكافة حقوقي القانونية برفع دعوى ضد كلا من إدوارد – ريم البارودي – ريهام سعيد – عمرو عبدالعزيز وأخيرا قناه أوربت برنامج القاهرة اليوم ” .

ومن جانبه وجه الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر تحذيرا شديد اللهجة إلى أي فنان يسئ إلى زميله عبر مواقع التواصل الإجتماعي مهددا بإنه في حال وقوع ذلك سيتم شطب عضويته من النقابة دون تحقيق .