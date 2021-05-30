حسم الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” الجدل المثار حول استمرار الخلافات بينه وبين شقيقته وزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” والتي نشبت بينهم منذ تداول الأخبار حول وجود علاقة عاطفية بين ياسمين عبد العزيز والعوضي .

حيث أكد وائل عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على انتهاء الخلاف بينه وبين شقيقته وزوجها وذلك منذ إعلانهما لزواجها .

فكتب قائلا : ” طيب عشان أنا زهقت من الموضوع ده تماما وده تصريح عن لساني وآخر مرة هتكلم فيه وردا على الصحافة الصفرا .. اختلافي مع شقيقتي وزوجها انتهي فور إعلان زواجهم ولم يعد بيني وبين أي شخص أي ضغينة وعفا الله عما سلف ” .

وتابع شقيق ياسمين عبد العزيز : ” وكفاني خوض حروب لا تعنيني وإذا تمً أي وقيعه بيني وبين أي شخص عن طريق الصحافة ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيا وشكرا ” .