فاجئ الفنان المصري ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” جمهوره ومتابعيه بإعلان زواجه رسميا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

حيث اكتفى بنشر صورة كاريكاترية لعروسين بملابس الزفاف وقام بتغيير حالته الإجتماعية إلى متزوج دون أن يكشف عن هوية العروس .

إلا أن قام المصور الصحفي ” سمير فقيه ” صديق وائل عبد العزيز بنشر منشور عبر حسابه على موقع فيس بوك يهنئ صديقه على الزواج كاشفا عن هوية العروس التي تدعى ” نرمين كمال ” .

وتضمن المنشور صورة لوائل وعروسه وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” باركوا لصديقي الممثل وائل عبد العزيز أعلن زواجه وعروسه الدكتورة نرمين كمال في احتفال عائلي .. العروسان تربطهما علاقة جيرة في المعادي وصداقة قديمة انقلبت إلى حب وزواج .. مبروك ” .