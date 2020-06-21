نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قدم من خلاله اعتذارا لزملائه الفنانين .

وذلك بسبب ما بدر منه من تصرفات وهجوم على بعض الفنانين خلال الفترة الأخيرة على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وبين شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” لعلاقتها بالفنان ” أحمد العوضي ” .

وكتب وائل في منشوره قائلا : ” عايز اعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم .. اعذروني محدش عارف كم المشاكل اللي أنا فيها بقالي سنتين وللأسف خلت الواحد عصبي جدا ” .

وتابع : ” آسف مره تانية وكلها شوية وتروق وتحلي وترجع أحلي من الأول ” .