شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها من جديد : ” إنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت بدون صفة “

نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يهاجم به من جديد شقيقته بسبب علاقتها بالفنان ” أحمد العوضي ” .

فكتب وائل عبد العزيز قائلا : ” بص يا ابني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت عليا وشتمت فيا وفي عيلتي .. الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تانية تحصلهم ” .

وتابع : ” اللي أنا عايز اعرفه دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة .. ولو فيه صفة محدض صرح بيها ليه .. أنا برضو اللي بعمل فضايح وهي دي الأصول ما تعلنوا جوازكم ” .

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز : ” طيب قسما بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح .. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتية أنا هاخد حقي بالقانون .. اخيرا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ” .

واختتم منشوره وقال : ” ناقصك إيه عشان تعملي كده .. مش دي اللي اعرفها مش دي اللي شوفتها في منى الشاذلي .. إن غدا لناظره قريب وكل واحد هيعرف مين كان صح ومين غلط ” .