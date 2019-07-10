شكران مرتجى برسالة غاضبة للمتنمرين: تعملوا تحتكم الهي.. وتلقى الدعم من صفاء سلطان ولجين عمران

نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيها وجهها من دون مكياج أو فيلتر وبدا أحمر بسبب أشعة الشمس.

وأرفقت الصورة بتعليق إنتقدت فيه الذين يتنمرون على شكلها وإطلالاتها، وكتبت:”بلا ولاشي وبلا فلتر حتى الشمس حارقتلي وشي بس حبيتها سيلفي، كل مانزلنا صورة يييي وايع ومع وشو عاملة تعملوا تحتكم الهي جماعة اللت والعجن في شي اسمه كونتورينغ في فوتوشوب في صور بروفيشنال انتي انتي اللي عم تنتقدي كم فلتر في بموبايلك بيخبوا العيوب بس حرام حروفك بتبين قباحة روحك هي ما الها فلتر الكلام لبعض الدكوره ولبعض المستأنثات، وعجبي”.

وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، وكان من بينهم الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ التي كتبت لها قائلةً:”دخيل روحك الجميله ومتل القمر شكرانوووو”.

وأيضاً ساندتها الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ بالقول:”ما شاء الله عليك جميلة من الخارج و الداخل مش بحاجة لشي على الإطلاق ولمن يعانوا تشوه بأخلاقهم ليتهم يجملوها و يرحموا الناس و ينشغلوا بشي يفيدهم ربي يحفظك و يسعدك”.