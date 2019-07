شكران مرتجى برسالة غاضبة للمتنمرين: تعملوا تحتكم الهي.. وتلقى الدعم من صفاء سلطان ولجين عمران

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

بلا ولاشي وبلا فلتر حتى الشمس حارقتلي وشي بس حبيتها سيلفي#الأردن#عمان#البحر_الميت ☀️ كل مانزلنا صورة يييي وايع ومع وشو عاملة تعملوا تحتكم الهي جماعة اللت والعجن في شي اسمه كونتورينغ في فوتوشوب في صور بروفيشنال انتي انتي اللي عم تنتقدي كم فلتر في بموبايلك بيخبوا العيوب بس حرام حروفك بتبين قباحة روحك هي ما الها فلتر الكلام لبعض الدكوره ولبعض المستأنثات وعجبي