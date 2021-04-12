أحدثت الفنانة السورية شكران مرتجى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وتم تسجيله أثناء مقابلة أُجريت معها عبر أثير اذاعة “نينار” السورية، حيث بثّ خلال الحلقة مقدّم البرنامج تسجيلاً صوتياً لامرأة تبين أنها والدة شكران وقد طلبت الدعاء لها بالنجاح والتوفيق.

وشعرت شكران بالتأثر الشديد وبدأت بالبكاء وذكرت أنها حسّاسة جداً، مشيرةً إلى أن والدتها خفّ بصرها بفعل التقدّم في العمر. كما نوهّت بالدعم الذي تتلقّاه من شقيقتيها نوران وسوزان.

وأضافت شكران أنها عاشت ظروفاً صعبة، وأن سوزان كانت بمثابة الأم الثانية لها. كما اعتبرت أن زوج شقيقتها فرحان هو الأخ الثالث لها. وتابعت أنها تشعر بالامتنان تجاه تضحيات شقيقتها نوران وتوجهت إلى أفراد أسرتها بالقول إنهم قدّموا لها كل الدعم، وإنها لن تتمكن من ردّ الجميل لهم مهما فعلت.

وعبّرت عن محبّتها للجميع وتقدّمت منهم بالاعتذار إذا كانت قد أخطأت بحقهم. كذلك أرفقت الفيديو بعد نشره على أحد الحسابات بالتعليق: “شكراً حسين لمحبتك الدايمة ويخليلك الوالدة وكل الحب لكل مين كتب حرف”، واختتمت بالقول: “كل الحب الله يخليلكن حبابكن ويطوّل عمرهم”.