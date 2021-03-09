تلقّت الفنانة السورية شكران مرتجى عرضاً للزواج من شاب يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على الردّ عليه بطريقتها الخاصة… وشاركت متابعيها على خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها على تطبيق “إنستغرام” بمنشور للحوار الذي دار بينها وبين الشاب الذي يلقّب نفسه بـ”رجل ضبابي”، إذ كتب لها: “عم أعرض عليكِ الزواج”، لتردّ عليه بطرافة قائلةً: “بس تطلع من الضباب”.

كذلك حرصت شكران على معايدة المرأة في يومها العالمي من خلال صورة لها نشرتها عبر تطبيق “انستغرام” وعلّقت عليها: “في يوم المرأة العالمي .. تحية لكل إمرأة لا تعلم أن هناك عيداً يحتفل بها اليوم .. تحية لكل إمرأة تقبع في ركن بعيد تحضن حزنها وتبكي .. تحية لنساء يقبعنَ في زوايا الذاكرة.. تحية لكل النساء في أمي”.

من جهة ثانية، تشارك شكران مرتجى في موسم رمضان 2021 بأعمال عدّة، من بينها مسلسل “حارة القبة” مع المخرجة رشا شربتجي، و”الكندوش” من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، وتشارك أيضاً في مسلسل “ضيوف على الحب” من تأليف سامر إسماعيل وإخراج فهد ميري.