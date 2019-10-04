شكران مرتجى تكتشفت أن للنجاح خسائر فادحة وتسلّط الضوء على مشكلة الكثير من الفنانين

نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها تبدو فيها من كواليس تصوير مسلسلها “وردة شامية” وتحديداً لشخصيتها “شامية” التي قدمتها في العمل، وأرفقتها بتعليق تحدثت فيه عن أهمية هذا الدور الذي قدمته وأن ما ستقدمه بعده لن يكون سهلاً وهذا ربما ما يدفعها إلى رفض الكثير من الأعمال.



وقالت:”شامية خلاصة ٢٥سنة من العمل الفني هي خلاصة كل أدواري التي أحب من بعدها فقط مازلت أسأل ماذا بعد؟ ووافقت بإرادتي الوقوف على كرسي الإنتظار وأيقن أن الأمر قد يطول وربما سأبقى منتظرة مع سابق الإصرار والترصد لدور يخرجني منها قد أقوم بمحاولات…لاني ممثلة أعشق الفن”.

وأضافت:”أنصفني الجمهور والناس أي أنتم وبعض الأقلام المتابعة وأكتشفت أن للنجاح خسائر فادحة على جميع الأصعد”.

وتابعت:”لا أتسول أدوراً أنتبهوا ولكن أسلط الضوء على مشكلة الكثير من الفنانين مسلسل وردة شامية”.

وختمت بالقول:”ملاحظة لاجزء ثاني في الوقت الحالي وللسؤال توجهوا للشركة المنتجة”