شكران مرتجى تكتشفت أن للنجاح خسائر فادحة وتسلّط الضوء على مشكلة الكثير من الفنانين

شامية خلاصة ٢٥سنة من العمل الفني هي خلاصة كل أدواري التي أحب من بعدها فقط مازلت أسأل ماذا بعد؟؟؟؟؟؟؟؟ ووافقت بإرادتي الوقوف على كرسي الإنتظار وأيقن أن الأمر قد يطول وربما سأبقى منتظرة مع سابق الإصرار والترصد لدور يخرجني منها قد أقوم بمحاولات…لاني ممثلة أعشق الفن أنصفني الجمهور والناس أي أنتم وبعض الأقلام المتابعة وأكتشفت أن للنجاح خسائر فادحة على جميع الأصعده لا أتسول أدوراً أنتبهوا🛎🛎🛎🛎🛎🛎🛎 ولكن أسلط الضوء على مشكلة الكثير من الفنانين #مسلسل_وردة_شامية ملاحظة 🛎 لاجزء ثاني في الوقت الحالي وللسؤال توجهوا للشركة المنتجة فضفضة حب