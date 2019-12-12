شكران مرتجى في عيد ميلادها: عمري مش تلاتين ولا أربعين

إحتفلت الممثلة المصرية ​شكران مرتجى​ بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”عمري مش تلاتين ولا أربعين ولاحتى خمسين..عمري بيكبر وبيصغر مع كل كلمة حنين.. او كلمة قسوة تخلي قلبي حزين”.

وتفاعل المتابعون مع صورتها بشكل كبير، إذ عايدها الكثيرين وتمنوا لها سنة جديدة مليئة بالسعادة والنجاح.



ومن ناحية أخرى، كانت علّقت مرتجى على ظاهرة الانتحار المنتشرة في العالم العربي وخصوصا بين الشباب، داعية الانصات لصمتهم.

وكتبت شكران على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : “نلون الحياة قدر المستطاع…قساوتها تنال كل شيء الأوطان والبشر والقلوب كل من يستطيع تلوين حياة الآخرين فليفعل زمن التوحد بامتياز كثر يجلسون مع عائلاتهم وأصدقائهم ويشعرون بالوحدة أنصتو ا لصمتهم ربما لحظة بوح تنقذهم من مصير حزين ليس لهم وإنما لأحبتهم وربما لكم”.