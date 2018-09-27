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شكران مرتجى وسلافة معمار تردّان على منى واصف بعد إطلالتها الأخيرة.. شاهدوا ما هي رسالتهما لها !

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شكران مرتجى وسلافة معمار تردّان على منى واصف بعد إطلالتها الأخيرة.. شاهدوا ما هي رسالتهما لها !

تفاعلت نجمات سوريّات عبر حسابهنّ على موقع “تويتر” مع إطلالة الممثلة السورية القديرة منى واصف في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

فكتبت الممثلة شكران مرتجى: “تقبري قلبي انا اللي بحبك شكراً لمجرد ذكرك إسمي فرحت كتير الله يطول عمرك وأرجع أتعلم وأشتغل مع حضرتك يا هيبتنا وشكراً ست وفاء إنتي الجميله #تخاريف”.

في حين غرّدت الممثلة السورية سلافة معمار قائلة: “ياحياتي انتِ يلي لا قبلك ولا بعدك… نحنا كل السوريّين منفتخر ومنرفع راسنا فيكِ… بحبك كتير وشكراً على وجودك بحياتنا❣️ حلقة اكتر من رائعة في تخاريف شكراً”.

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