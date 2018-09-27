شكران مرتجى وسلافة معمار تردّان على منى واصف بعد إطلالتها الأخيرة.. شاهدوا ما هي رسالتهما لها !

تفاعلت نجمات سوريّات عبر حسابهنّ على موقع “تويتر” مع إطلالة الممثلة السورية القديرة منى واصف في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني.



فكتبت الممثلة شكران مرتجى: “تقبري قلبي انا اللي بحبك شكراً لمجرد ذكرك إسمي فرحت كتير الله يطول عمرك وأرجع أتعلم وأشتغل مع حضرتك يا هيبتنا وشكراً ست وفاء إنتي الجميله #تخاريف”.

تقبري قلبي انا اللي بحبك شكراً لمجرد ذكرك إسمي فرحت كتير الله يطول عمرك وأرجع أتعلم وأشتغل مع حضرتك ياهيبتنا وشكراًست وفاء إنتي الجميله #تخاريف pic.twitter.com/J7vF8dhwQo — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) September 26, 2018

في حين غرّدت الممثلة السورية سلافة معمار قائلة: “ياحياتي انتِ يلي لا قبلك ولا بعدك… نحنا كل السوريّين منفتخر ومنرفع راسنا فيكِ… بحبك كتير وشكراً على وجودك بحياتنا❣️ حلقة اكتر من رائعة في تخاريف شكراً”.