شكران مرتجي في رثاء ” نجوى علوان ” : ” أعذروني إذا مت يوما بجرعة زائدة من الحزن “

نجوى علوان رحلت ؟؟؟ لطيفة التغريبة الفلسطينية زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوماً لم أعد أقوى على الرثاء رغم إيماني بالله وقضاه وقدره أعذروني إذا مت يوماً بجرعة زائدة من الحزن حسبي الله ونعم الوكيل تعازيي لأحبتها الكثر 😭 اعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار