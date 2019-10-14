شكران مرتجي في رثاء ” نجوى علوان ” : ” أعذروني إذا مت يوما بجرعة زائدة من الحزن “

نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها الشخصي على موفع ” إنستجرام ” صورة تنعي فيها وفاة صديقتها الفنانة السورية ” نجوى علوان ” بعد صراع مع المرض .

وتضمنت الصورة صورة للفنانة نجوى علوان وكتبت شكران مرتجي في تعليقها على الصورة تعبيرا عن حزنها قائلة : ” نجوى علوان رحلت .. لطيفة التغريبة الفلسطينية زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوما ” .

وتابعت : ” لم أعد أقوى على الرثاء رغم إيماني بالله وقضائه وقدره .. أعذروني إذا مت يوما بجرعة زائدة من الحزن حسبي الله ونعم الوكيل .. تعازيي لأحبتها الكثر وأعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي شكران مرتجي ونجوم الفن على الصورة مقدمين لها التعازي والدعاء بالصبر لها ولأهلها وأحبتها والرحمة والمغفرة لنجوى علوان .