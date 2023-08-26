أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل بعد توجيهها رسالة مبطنة إلى مواطنتها الفنانة أنغام، وذلك بالتزامن مع المناوشات التي جرت بينهما وبين جمهورهما على من تستحق منهما لقب صوت مصر.

وفاجئت شيرين جمهورها أثناء تقديمها فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع التي أقيمت أمس في جدة برسالة وجهتها إلى أنغام وقالت فيها:”لحقيقة فى فنانة عايزة أشكرها هي فنانة كبيرة بردو عايزة أقولها شكرا يابنت الأصول كتر خيرك”، ولقت رسالتها تفاعل كبير من جانب جمهورها، فيما هاجمها جمهور الفنانة أنغام، مؤكدين أن الأخيرة تستحق لقب صوت مصر.

وكانت شيرين قد أثارت قبل شهور الجدل عندما تحدثت في إحدى البرامج عن أنها الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، وردت أنغام عن لقب “صوت مصر” في لقاء تليفزيوني سابق، على هامش حفلها في جدة وقالت: “لقب صوت مصر أنا مختارتوش من نفسي.. اللقب ده بقالي سنين بسمعه، واتكتب كتير في مقالات صحفية يوم ما غنيت السلام الجمهوري، وكنت أول صوت نسائي يغنيه لجمهورية مصر العربية، ولما نزل السلام الجمهوري بصوتي اتكتب على تتر مسلسل (الإختيار) صوت مصر- أنغام”.

وأضافت: “أنا مختارتش اللقب لنفسي، وبعتز باللقب مفيش كلام.. وإني أكون أنا صوت مصر شئ يشرف ويسعدني وأعيش حياتي أحافظ عليه أكيد”.

كما قامت أنغام بالتعليق على تدوينات مسيئة لشيرين على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أشهرها التدوينة التى أعادة أنغام نشرها على صفحتها وكانت لأحد جمهورها وهو يهين شيرين حيث كتب: الصورة تتكلم لا أسمع أحد ينبح كفاية عيب أنى أطلع ارد على قليلة أصل، واعادة أنغام نشر هذه التدوينة مما أكد للجميع أنها تقصد بها شيرين عبد الوهاب.

وأثارت هذه التصريحات الجدل بين جمهور الفنانتين، واعتبر جمهور شيرين أنها تستحق اللقب، فيما أكد جمهور أنغام أن الأخيرة هي من تستحق لقب صوت مصر.