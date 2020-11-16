انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الفنان المصري ” حسن يوسف ” لأزمة صحية .

الأمر الذي دفع زوجته الفنانة ” شمس البارودي ” إلى الخروج للرد على تلك الأخبار في تصريحات صحفية لها كاشفة إنها مجرد شائعات وأن الفنان حسن يوسف بخير وبصحة جيدة .

فقالت : ” حسبي الله ونعم الوكيل من الصبح وتليفونات واتصالات من الإعلام وصحفيين للاطمئنان على حسن وهو الحمدلله بخير ونايم زي الفل ” .

وتابعت : ” هذه شائعة اعتدنا عليها منذ عشر سنوات مرة أنا ومرة حسن واتعجب من مروجيها وما الغرض منها إلا حدوث البلبلة فقط .. لو حسن أو أنا تعبانين سنعلن المرض لا يوجد فيه خجل ” .