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شمس البارودي تكشف حقيقة عودتها للتمثيل وخلع الحجاب

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خرجت الفنانة المصرية المعتزلة ” شمس البارودي ” بتصريحات صحفية أعربت فيها عن استيائها واستنكارها لما تردد حولها من أنباء في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي عن عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزال دام لمدة 37 سنة .

حيث نفت شمس البارودي هذا الأمر وأكدت إنها لم تفكر في العودة للتمثيل منذ اعتزالها .. على الرغم من تلقيها عرضا مغريا بتقديم برنامج ديني علي إحدى الفضائيات المصرية إلا أنها اعتذرت عنه رغم ضخامة الأجر الذي لا تمتلك حتى ربعه على حد قولها .

وعن الشائعات التي أثيرت حول تفكيرها في خلع الحجاب علقت على ذلك قائلة : ” ربنا يثبتني على حجابي إلى أن ألقاه ” .

وعن رأيها في ظاهرة خلع بعض الفنانات للحجاب وجهت إليهن رسالة فقالت : ” اسألوا الله الهداية والثبات ” .

 

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