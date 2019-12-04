شمس الكويتية بجلسة تصوير جريئة وتهدد بالسلاح

خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير خاصة أطلت فيها على متابعيها ومحبيها بفستان أسود جلد واقفة أمام سيارتها حيث كتب عليها إسمها بدلا من لوحة أرقام السيارة.
ونشرت شمس الصورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: اللهم بال طويل أو مسدّس مرخص”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
معبرة عن أنها تتعرض للعديد من المضايقات في الفترة الأخيرة خصوصاً أن الصور التي ظهرت فيها جريئة الى حد ما وستحتاج بعدها الى بال طويل كي تتحمّل التعليقات التي ستطالها بعد نشرها أو ينبغي أن تحمل مسدساً مرخصاً كي تتخلص من المتنمرين.