خرجت الفنانة ” شمس الكويتية ” بتصريح مثير للجدل في مقطع فيديو نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث فيه عن ظهور المشاهير برفقة شركائهم على السوشيال ميديا .

وهو ما اعترضت عليه شمس الكويتية وقالت إنها ترفض استعراض الحياة الشخصية .. وعلقت على ذلك قائلة : ” تعرفون إني أكثر إنسانة متفتحة في العالم العربي ولكن عمري ما احب استعرض حياتي الشخصية مع زوجي ” .

ووصفت ما تراه في بالكذب ويخالف ما تراه في المناسبات العامة وفي الواقع .. وأضافت : ” نشوفهم في المناسبات يطقون بعض .. شايفة مشاهير ونجمات ومطربين يطقون بعض ” .

وأشارت شمس الكويتية إلى أن بعض الأزواج المشاهير يتحرشون بالفتيات .. كما نبهت النساء إلى ضرورة عدم التأثر بالنجمات والحرص على التشبه بحياتهم لأن هذا يؤدي أحيانا إلى الطلاق والمشاكل مع أزواجهم .

وكشفت أنها رأت نجمتين عربيتين تتعرضان للضرب من زوجيهما .. لافتة إلى أن الحب الحقيقي يتم إخفاؤه فيما يجري استعراض ذلك الذي ينطوي على الكذب .

ولاقي مقطع الفيديو تداولا واسعا على العديد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” وانقسمت التعليقات عليه بين مؤيد ومنتقد له .