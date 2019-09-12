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شمس الكويتية تثير الجدل برسالة غامضة: “أخبروه أنني نسيته تماماً !”

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نشرت المطربة شمس الكويتية صوراً لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة جديدة.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، وقالت: ‫”أخبروا ذلك الذي فارقني منذ ثلاثة أعوام وستة أشهر وثمانية أيام وأربع ساعات وواحد وعشرون دقيقة.. أنني نسيته تماماً”. وأثارت شمس الجدل بتعليقها على صورتها ، وتسائل متابعيها عن الشخص الذي تقصده. وارتدت شمس الكويتية فستانا شفافا باللون الذهبي، بأكمام طويلة، وعليه بعض الخيوط الذهبية المنسدلة.

 

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‫أخبروا ذلك الذي فارقني منذ ثلاثة أعوام وستة أشهر وتمانية أيام وأربع ساعات وواحد وعشرون دقيقة.. أنني نسيته تماماً …‬ #جب_شموس_ولا_كلمة 👡

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