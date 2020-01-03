شمس الكويتية تثير الجدل بما فعلته مع هذا الرجل.. “حبيبي” وقبلة وأحضان وعواء

أشعلت الفنانة الكويتية شمس مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وبدت فيه برفقة رجل يقوم باحتضانها. وبعد تبادلهما المعاتبة توجه إليها بكلمة “حياتي” فيما قالت له “حبيبي”.

وأثار هذا جدلاً كبيراً جداً في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم بسبب سلوك الفنانة. وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي تناقلته على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 73 ألف مشاهدة.



وتبين بعد ذلك أن الرجل هو خبير التجميل على اسماعيل وظهر مع الفنانة في فيديو آخر حقق أكثر من 115 ألف مشاهدة واطلق موجة من الانتقادات.

وفيه قامت شمس بتسريح شعرها إلى الأمام في اتجاه وجهها ليغطي عينيها. ولفت الخبير إلى أنها أرادت أن تقدم مفاجأة للمتابعين. وأكثر ما أثار الاهتمام هو قيام الفنانة بالعواء وتقبيله ليدها.