شمس الكويتية تدعم اليسا: “انتي اهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير “

اعربت الفنانة شمس الكويتية عن دعمها للفنانة للبنانية اليسا بعد اعلانها خبر اعتزالها.

وكتبت شمس الكويتية تغريدية قالت فيها: “انتي اهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كذا انا من المجال واعلنها لا يوجد فنان في امة العرب يبيع البومات واغاني زيك بمجهوده وصوته واختياراته ومن غير دعم اشخاص ودول وحكومات لا يحبطك اي حد منهم انتي اليسا نسخة وحدة فقط واستمري وكلنا معاكي والمافيا يجي يوم تصير ماضي”.

وكانت عدد كبير من الفنانين قد اعربوا عن تضامنهم مع اليسا منهم هيفاء وهبي، مايا دياب، سيرين عبدالنور، ناصيف زيتون، احلام، لطيفة التونسية، محمد حماقي وغيرهم.

وقد تفاعلت اليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته سواءا من النجوم او الجمهور وكتبت عبر حسابها على تويتر: “كل ما استطيع قوله الان اني احبكم من اعماق قلبي، ولا تنسوا ان هناك البوم جديد قادم”.

all I can say now that I love u from the bottom of my heart, best lovers ever, and heyy dont forget there is an album coming on the way🥰🥰🥰❤❤❤🙏

— Elissa (@elissakh) August 19, 2019