ردت الفنانة الكويتية شمس على الاتهامات التي تعرضت لها مؤخرا من الجمهور على مواقع التواصل بعد نشرها صورا زعمت أنها تلقتها من متابعيها عبر حسابها الخاص في سناب شات ، ليتبين أنها أرسلت هذه الرسائل إلى نفسها .

وقال متابعون إن شمس عرضت نفسها للإحراج بهذا الموقف، جهلا منها بأن ما يرسله المستخدم عبر سناب شات يظهر باللون الأحمر بينما ما يرسله المتابعون بلون أزرق، وهو ما بدا واضحا عبر الصور التي نشرتها.

وقالت شمس في مقطع فيديو قصير: “مطلعين الحين على انستغرام حملة مين ورا الحملة ما ادري بس الله موجود”.

ثم عرضت شمس حساب فتاة تدعى عهود وقالت “يقولون إني أطرش لنفسي رسائل لا هذي مو أنا وحساب ثاني طرشتلي بنت اسمها عهود وانا نشرت”.

لكن متابعون ردوا على تبريرها بأن الأمر واضح للغاية ، أو ربما من الأفضل أن تستعين بمختصين في مجال السوشال ميديا لشرح الموضوع لها.

وتصدر اسم الفنانة الكويتية شمس قائمة البحث في تويتر ، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع ما تم تداوله، وجاء في التعليقات: “يا ربي لا تحطني مكان شمس الكويتيه يا ويلي يا ويلي”.