ظهرت الفنانة شمس الكويتية عبر مقطع فيديو نشرته عبر “سناب شات” دعت من خلاله الجميع بألا يتدخلوا فيما لا يعنيهم، بعد إعلانها مؤخرًا عن نيتها الاستقرار في المملكة ، وقامت باستفتاء جمهورها حول المدينة التي يمكنها الإقامة فيها الرياض أم جدّة.

وقالت: “يعني شنو الدنيا والعة من وقت ما نزلت استشير فانزي ولو سمحتم اللي أنا ما استشرته ما تتدخل ولا ينزل خبر الفيديو”.

وتابعت شمس قائلة: “أنا جالسة استشير فانزي بقولهم وين تحبوني أسكن الرياض ولا جدة وما شاء الله فانزي وقفوني اليوم ولعوا الدنيا في الشارع كلهم وقفوني بنات وشباب واللي من الرياض يقول اسكني عندنا في الرياض.. واللي من جدة يقولون اسكني عندنا في جدة.. ناس واجد وعوايل كتير كلموني يقولون إحنا بيوتنا مفتوحة لكي”.

وأضافت : “اللي جالسين ينزلون الفيديو ترى مو من حقكم أنا وفانزي جالسين نسولف في سنابنا فممكن تطلعون منها”.