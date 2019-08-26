شمس الكويتية تستعرض تاتو جديد على ظهرها

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام استعرضت فيها تاتو جديد على ظهرها.

وظهرت شمس الكويتية في الصورة وهي تجلس وتنظر الى البحر بينما كانت ترتدي فستانا مكشوف الظهر.

وعلقت شمس على الصورة قائلة: “‫لا يمكننا تمزيق ولو صفحة واحدة من صفحات حياتنا، لكن بإمكاننا إلقاء الكتاب بكامله في البحر”.

وقد تفاعل متابعو شمس مع الصورة حيث اعرب اغلبهم عن التاتو الذي بدى على شكل جناحين على كامل ظهرها.