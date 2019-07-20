شمس الكويتية تنتقد من لديها ماضي ثم تستشرف على الناس.. فمن قصدت؟

هاجمت الفنانة شمس الكويتية، في تدوينة كتبتها عبر حسابها على انستغرام، من يكون لديها ماضي ثم تستشرف على الناس، حسب تعبيرها.

ونشرت شمس الكويتية صورة فتاة مرتدية فستان من السيديهات ومكتوب فوقها: “اذا حضرت عرس وحدة عندي كل ماضيها”.

وعلقت شمس على الصورة قائلة: “ماعندي مشكلة لو عندها ماضي زبالة عندي مصيبة لما اشوفها واسمعها تستشرف على بنات الناس وتعيب فيهم 😤😤”.

واضافت شمس مخاطبة متابعيها: “بنات وشباب بالله عليكم منو فيكم مر عليه موقف زي كذا يجي حد كله عيوب ويجيب في سيرة الناس بالسوء 🤒” ثم طلبت منهم مشاركتها بقصصهم حول هذه الموضوع قائلة: “اتحفوني بقصصكم واحسن صاحب قصة بسويله بلوك 😂😂”.

وكانت شمس قد اثارت تكهنات حول انفصالها عن حبيبها وذلك بسبب الصورة التعليقات التي تنشرها مؤخرا.