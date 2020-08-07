ردت الفنانة شمس الكويتية على الاتهامات التي طالتها مؤخرا بإهانة الشعب اللبناني بعد كتابتها تغريدة قالت فيها إنهم “ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية وعندما تأتي المصيبة يتنمرون على الفنان حسين الجسمي”.

وظهرت شمس الكويتية في فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة أنه من غير المنطقي ان تقصد شعب لبنان في ظل الازمة الحالية مؤكدة انها على عداء مع كل الزعماء االلبنانيين الذين وصفتهم بـ “انهم لا يسووا ريشة”، حسب تعبيرها.

وتابعت شمس الكويتية أن “سكوت اللبنانيين على وجود زعماء قذرين زي كده سكوت معيب ومشين” واضافت بأنه “ليس من المنطقي ان لبنان بالنكبة التي هو فيها قنبلة ذرية مفجورة عندهم وراح ضحايا اموات ان اطلع اقول ما تتنمروا على حسين الجسمي انا اقصدكم”.

واوضحت شمس الكويتية انها تقصد بكلامها من وصفتهم بـ “كل الفشلة في أم العرب” وتابعت “أي حد يقول كلمة هو من ضمن الفشلة انت فاشل انت حقير انت تافه انت مو عارف تحل امورك انت مو شجاع وانت مو عارف تطرد الحكومة اللي مغتصبة عرضك انت رامي همك على حسين الجسمي”.

يذكر ان حسين الجسمي تعرض لحملة تنمر وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصادف حدوث الانفجار بعد يومين من تغريدة عبر فيها عن حبه لبنان.