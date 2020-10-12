صرحت الفنانة الكويتية شمس بأن المرأة التي تعتبر المغازلة في الجمال تحرشا هي امراة ناقصة.

وأضافت شمس أثناء حلولها ضيفة في برنامج “قعدة رجالة” أن المرأة التي تتمتع بالثقة في النفس وتتزين لنفسها في حال سماعها كلمات الغزل أو المعاكسة الأنيقة فستسعدها كثيرا.

أما عن رد فعلها لدى تلقيها المجاملات، قالت شمس إن هذا الأمر يتوقف عند نوعية الكلام وهل يصنف غزل أم تحرش ولو تحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تقوم بحظر الشخص أما في الواقع فستتصرف وكأنها لم تسمعه.

وأشارت شمس إلى أن التعليقات التي تصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تنطوي على تحرش بل غزل لأن متابعيها لديهم عقلية تشبه عقليتها، والمرأة الجميلة الراقية تدفع المتحرش الى مراجعة نفسه قبل أن يسيء إليها.







