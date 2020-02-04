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شمس الكويتية : ” جايالك يا كورونا “

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نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من داخل إحدى المطارات بعد وصولها إلى الصين .

وظهرت شمس الكويتية وهي تجلس على حقيبة السفر داخل الصالة بالمطار وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” جايالك يا كورونا اللي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة ” .

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير ولاقت شمس انتقادات كثيرة من جانبهم حيث انتقدها الكثيرون حول هذا التصرف وسفرها إلى الصين في هذا التوقيت في ظل تفشي فيروس كورونا والتحذيرات من السفر إلى جانب سخريتها من حالة يعاني منها عدد كبير من الناس في العالم  .

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جايالِك يا#كورونا 🥶🥶 الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة😂😂😂😂😂😂

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