شاركت الفنانة شمس الكويتية على طريقتها الخاصة في حملة مناصرة ودعم الفلسطينين على خلفية إخلاء لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس.

وكتبت شمس في تغريدة، عبر حسابها على تويتر قائلة “سامحوني انا حقيرة وضعيفة وماامتلك غير تغريدة ادعمكم فيها”.

ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي وصل صداها إلى جميع انحاء العالم، اذ تصدر وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح باللغتين العربية والإنجليزية قائمة أكثر الرسوم انتشارا في العالم.