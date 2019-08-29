شمس الكويتية عن ناجي زريق: “اكثر حد ضبط جسمي صح”

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة للمدرب الرياضي ناجي زريق طالبة من جمهورها التدخل لديه للقبول “بضبط جسمها”.

وعلقت شمس الكويتية على الصورة قائلة: “لو سمحت كوتش ناجي ممكن ترجع تمرني مثل زمان وتضبط جسمي بصراحة انت اكثر حد ضبط جسمي صح”.

وتابعت شمس الكويتية قائلة: “فانز بليز كلموه انا كلمته قلتله تعطيني من وقتك شهرين يقولي صعب 😩😩😩😩 #اهجموا عليه بالله عليكم خلوه يوافق” وارفقت تعليقها بهاشتاغ “اشطر مدرب في العالم”.

يذكر ان ناجي زريق معروف بلقب “مهندس أجسام الفنانين” وبجدارته المشهود لها في كيفية معالجة السمنة وتخفيفها، وكذلك الترهل الذي يعاني منه عدد كبير من الفنانين.