شمس الكويتية عن ناجي زريق: “اكثر حد ضبط جسمي صح”

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة للمدرب الرياضي ناجي زريق طالبة من جمهورها التدخل لديه للقبول “بضبط جسمها”.
وعلقت شمس الكويتية على الصورة قائلة: “لو سمحت كوتش ناجي ممكن ترجع تمرني مثل زمان وتضبط جسمي بصراحة انت اكثر حد ضبط جسمي صح”.
وتابعت شمس الكويتية قائلة: “فانز بليز كلموه انا كلمته قلتله تعطيني من وقتك شهرين يقولي صعب 😩😩😩😩 #اهجموا عليه بالله عليكم خلوه يوافق” وارفقت تعليقها بهاشتاغ “اشطر مدرب في العالم”.
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لو سمحت كوتش ناجي ممكن ترجع تمرني مثل زمان وتضبط جسمي بصراحة انت اكثر حد ضبط جسمي صح 😩😩😩😩 فانز بليز كلموه انا كلمته قلتله تعطيني من وقتك شهرين يقولي صعب 😩😩😩😩 #اهجموا عليه بالله عليكم خلوه يوافق #اشطر_مدرب_في_العالم @najizreik
يذكر ان ناجي زريق معروف بلقب “مهندس أجسام الفنانين” وبجدارته المشهود لها في كيفية معالجة السمنة وتخفيفها، وكذلك الترهل الذي يعاني منه عدد كبير من الفنانين.