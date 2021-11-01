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شوق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المتابعين لأفتتاح البوليفارد، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو لأفتتاح البوليفارد وعلق عليه كاتبًا: “اليوم الاثنين الساعة ٥ العصر افتتاح البوليفارد … لا احد يقول ما لقيت تذاكر احجز من الآن … البوليفارد عالم ثاني”.

وقد اشادت الفنانة شمس الكويتية بالمستشار تركي آل الشيخ والانجازات والنجاحات التي يحققها في موسم الرياض.

وكتبت شمس: “ربي يمدك بعمر نوح على الي جالس تسويه للناس ربي يرزقك صحة الدنيا والعافية امي جنبي وتدعيلك والله”.



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