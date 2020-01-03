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شمس الكويتية للعراقيين: “وجهي خير عليكم”.. فيديو

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تفاعلت الفناة شمس الكويتية على طريقتها، اليوم الجمعة، مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العراقية في الساعات الماضية.

ونشرت شمس الكويتية مقطع فيديو قصير للحظة صعودها على مسرح أربيل بالعراق؛ لإحياء حفل غنائيًا وسط التطورات الاخيرة.

 

وعلقت شمس، على مقطع فيديو، قائلةً: ” يا أيها العراقيين وجهي خير لكم في كل مرة اجيكم صح.. عاشوا أبطال ساحة التحرير.. بغداد حرة “.

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