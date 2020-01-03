شمس الكويتية للعراقيين: “وجهي خير عليكم”.. فيديو

تفاعلت الفناة شمس الكويتية على طريقتها، اليوم الجمعة، مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العراقية في الساعات الماضية.

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ونشرت شمس الكويتية مقطع فيديو قصير للحظة صعودها على مسرح أربيل بالعراق؛ لإحياء حفل غنائيًا وسط التطورات الاخيرة.

وعلقت شمس، على مقطع فيديو، قائلةً: ” يا أيها العراقيين وجهي خير لكم في كل مرة اجيكم صح.. عاشوا أبطال ساحة التحرير.. بغداد حرة “.