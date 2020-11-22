أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها على انستغرام وحديثها في الوقت نفسه عن الاخلاق.

فقد نشرت شمس صورة كشفت فيها عن الكثير من صدرها وعلقت عليها كاتبة: “‏إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب “.

وقد اثارت الصورة استفزاز متابعي شمس الذين استغربوا من جرأة الصورة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “واضحة الاخلاق جدا”, “شموسة هاي الصورة ماتمثل اخلاق”, “مسأله وقت وتتعرين ع الاخر” و “صلا الاخلاق تستحي توصل يمج”.

وكانت شمس الكويتية قد علقت على الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاق وانفصال بعض الفنانين واصفة الامر بأنه مجرد افلام هندية.