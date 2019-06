شمس تستعين بمحمد صلاح: “يا رب صبرني”!

View this post on Instagram

يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين الي مايخافونك والمصيبة إني عارفتهم منو ولا اقدر اتكلم 🤕 واتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون اي اشاعة او كلام لان يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي وان ماطلع مني اي شي فيه انتقاص او اساءة لمخلوق ربي يشهد علي واذا انا قلت شي انا جدا شجاعة اني اقول نعم قلت … بس وربي ماحصل وكل الاعلام الي جالس يتناقل الخبر والاشخاص الي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في #الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم باذن الواحد الاحد وحسبي الله ونعم الوكيل