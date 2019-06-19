شمس تستعين بمحمد صلاح: “يا رب صبرني”!

استعانت الفنانة شمس الكويتية، بصورة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للرد على الحملة التي شُنت ضدها على خلفية إساءتها لمن لا يريد حضور حفلها المقرر له في السعودية يوم الجمعة 21 يونيو، بوصف غير لائق.

وأقسمت شمس الكويتية، أنها لم تُسئ أو تنتقص من أي شخص، رغم أن تغريدة إعلان حفلها بالسعودية خرجت من حسابها الرسمي على ”تويتر“، وكذلك تعليقها الذي أساء للشعب السعودي.

ووصفت شمس الكويتية، من تداولوا تعليقها بأنهم ”ناس مفترية وكذابة“، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، قائلًة: ”يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين اللي ما يخافونك، والمصيبة إني عارفتهم منو ولا أقدر أتكلم“.

وأضافت المطربة الكويتية: ”وأتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون أي إشاعة أو كلام لأن يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي وإن ما طلع مني أي شي فيه انتقاص أو إساءة لمخلوق ربي يشهد على“.

وأكدت أنها تملك الشجاعة بالاعتراف بالإساءة إذا فعلت ذلك، فتابعت: ”وإذا أنا قلت شي أنا جدًا شجاعة إني أقول نعم قلت، بس وربي ما حصل، وكل الإعلام اللي جالس يتناقل الخبر والأشخاص اللي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم بإذن الواحد الأحد وحسبي الله ونعم الوكيل“.