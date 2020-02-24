شمس تنعي الدكتور بانكاج: “اطهر خلق الله ابي الروحي ومعلمي”

نشرت الفنانة شمس الكويتية مجموعة صور عبر حسابها على انستغرام نعت من خلالها من وصفته بـ أبيها الروحي ومعلمها.

فقد نشرت شمس مجموعة صور ظهرت فيها مع دكتور بانكاج وكتبت: “‏لم أكن أعلم أن الأبد قصير إلى هذا الحد عندما وعدتني أنك ستبقى معي للأبد”.

وتابعت شمس: ” وعدتني انك تكون ابوي وتضل جنبي وتعالج روحي واخلفت بوعدك ورحت كيف هنت عليك تخليني بابا الى رحمة الله ياملاك من ملائكة الله الراحمين راح توحشني ماني مصدقة يااطهر خلق الله ابي الروحي ومعلمي دكتور بانكاج”.