شمس تنعي الدكتور بانكاج: “اطهر خلق الله ابي الروحي ومعلمي”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

‏لم أكن أعلم أن الأبد قصير إلى هذا الحد عندما وعدتني أنك ستبقى معي للأبد. ….. وعدتني انك تكون ابوي وتضل جنبي وتعالج روحي واخلفت بوعدك ورحت كيف هنت عليك تخليني بابا الى رحمة الله ياملاك من ملائكة الله الراحمين راح توحشني ماني مصدقة يااطهر خلق الله ابي الروحي ومعلمي دكتور بانكاج